 الولايات المتحدة تهاجم قاربا يهرب المخدرات في البحر الكاريبي وتقتل ثلاثة أشخاص - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 فبراير 2026 8:42 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة تهاجم قاربا يهرب المخدرات في البحر الكاريبي وتقتل ثلاثة أشخاص

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 8:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 8:33 ص

هاجم الجيش الأمريكي مجددا اليوم الاثنين قاربا يحمل أشخاصا يشتبه في أنهم يهربون مخدرات في منطقة البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال.
وأعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية على موقع "إكس" إن السفينة كانت تديرها "منظمات إرهابية" وكانت تبحر عبر طريق تهريب معروف.

واتهمت القوات المسلحة طاقم القارب بأنهم "إرهابيو مخدرات" وكانوا يشاركون في "عمليات تهريب المخدرات".
وتم نشر مقطع فيديو يبدو أنه يظهر القارب ينفجر بعد الهجوم.


يذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستهدف قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر/أيلول، قائلة إن هذه العمليات تستهدف وضع حد لتهريب المخدرات عبر الحدود.
ويقول منتقدون إن هذه الهجمات الدموية في المياه الدولية تنتهك القانون الدولي.
ووفقا للأرقام الرسمية، قتل أكثر من 130 شخصا في مثل هذه العمليات حتى الآن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك