جنوب إفريقيا تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في القتال إلى جانب روسيا بأوكرانيا

قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا اليوم الخميس، إن اثنين على الأقل من أبناء جنوب أفريقيا قتلا في القتال لحساب روسيا في أوكرانيا، بعدما تم خداعهما ليسافرا عن طريق مخطط للتجنيد.

وتعد هذه أول مرة تؤكد فيها سلطات جنوب أفريقيا مقتل أي من مواطنيها في الحرب بعد التغرير بهم للسفر إلى روسيا عن طريق وعود كاذبة بالتوظيف أو فرص التدريب.

ولم يحدد وزير الخارجية رونالد لامولا اسم المواطنين اللذين قتلا، أو توقيت مقتلهما.

وجاء إعلانه لدى زيارته أسر 11 رجلا من مواطنيه الذين عادوا لبلادهم أمس الأربعاء بعدما جرى تجنيدهم ضمن مخطط تم به التعهد بتقديم تدريب أمني لهم في روسيا وانتهى بهم الأمر إلى مشاركتهم في الصراع في أوكرانيا.

وتحقق الشرطة مع دودزيلي زوما- سامبودلا، ابنة الرئيس السابق جاكوب زوما، بشأن تورطها المزعوم في التغرير بهؤلاء الرجال ليسافروا إلى روسيا.

ونفت ارتكاب أية مخالفات لكنها استقالت من منصبها كنائبة بالبرلمان العام الماضي على خلفية المزاعم.

وأشار لامولا إلى أن الشخصين اللذين لقيا حتفهما لم يكونا مرتبطين بالمجموعة التي يُزعم أن زوما- سامبودلا جندتها.

وذكرت أوكرانيا أنها تعتقد أنه تم إرسال ما يربو على 1700 أفريقي للقتال في روسيا.