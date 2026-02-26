عودة 309 مهاجرين غير نظاميين طوعا من تونس إلى غينيا وكوت ديفوار

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، عودة 309 مهاجرين غير نظاميين من تونس إلى غينيا وكوت ديفوار عبر رحلتين جويتين.

وقال مكتب المنظمة في تونس، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الرحلتين نُظمتا الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ضمن برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج.

وأوضح البيان، أن الرحلة الأولى أعادت، الثلاثاء، 164 مواطنا غينيا، فيما أقلت الثانية، الأربعاء، 145 مهاجرا إلى كوت ديفوار.

وأضاف أن المنظمة ساعدت منذ يناير الماضي، 1182 شخصا على العودة إلى بلدانهم عبر ثلاث رحلات مستأجرة (خصيصا لهذه المهمة).

وأشار البيان، إلى أن البرنامج يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي وحكومات النمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا وفرنسا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، خلال جلسة برلمانية، إن بلاده أمّنت عودة 10 آلاف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء حتى 5 نوفمبر، وتسعى إلى ترحيل البقية "حتى القضاء نهائيا على ظاهرة الهجرة غير النظامية".

وأضاف النفطي، أن بلاده تنفذ برنامج العودة الطوعية مع شركائها الأفارقة "في كنف احترام الذات البشرية"، معتبرا أن المهاجرين ضحايا شبكات الاتجار بالبشر.

وتواجه تونس ضغوطا أوروبية متزايدة لتعزيز الرقابة على سواحلها ومنع انطلاق قوارب الهجرة نحو أوروبا.

وفي سبتمبر 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس ضمن مذكرة تفاهم تشمل ملفات عدة، بينها الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.