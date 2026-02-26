وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد أوروبي تعزيز التعاون وعودة اللاجئين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، الخميس، تعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمين عودة اللاجئين.

وترأس الوفد روزا ماريا غيلي مديرة مديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي، وفق بيان للخارجية السورية.

وتناول اللقاء تطوير العلاقات بين الجانبين، حيث أكد الوفد "استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحكومة السورية".

كما رجح الوفد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق "قريبا"، والعمل على إعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة، "في إطار الانفتاح التدريجي وعودة سوريا إلى المجتمع الدولي".

وجرى بحث ملف عودة اللاجئين، مع التأكيد على "ضرورة أن تكون عودةً آمنة ومنتظمة ومستدامة، واقتراح تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذا الملف وضمان عودة كريمة"، وفق البيان نفسه.

وفي يناير 2025، توقع الرئيس السوري أحمد الشرع عودة غالبية المواطنين الموجودين في الخارج خلال العامين المقبلين.

ولفت البيان أنه جرى استعراض ما أنجزته الحكومة السورية خلال العام الماضي "رغم التحديات ومخلفات المرحلة السابقة".

وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن الإنجازات التي عرضت على الوفد الأوروبي هي "التقدم في مسارات توحيد الأراضي السورية، وعمليات الدمج، وتفعيل آليات العدالة الانتقالية واستعادة الأصول".

كذلك بحث الجانبان "سبل دعم إعادة الإعمار وفتح المجال أمام المؤسسات والبنوك الأوروبية للمساهمة في هذه الجهود"، حسب المصدر ذاته.

وفي 8 ديسمبر 2024 دخلت فصائل سورية العاصمة دمشق، منهية 61 عامًا من حكم حزب البعث، منها 53 عامًا من حكم أسرة الأسد.