الشرطة الاسكتلندية تجري تحقيقا في تعرض ثنائي رينجرز للعنصرية

بدأت الشرطة الاسكتلندية في إجراء تحقيق بعد نشر ثنائي فريق رينجرز، إيمانويل فرنانديز وجيدي جاساما، إساءات عنصرية وجهت إليهما عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد مباراة الفريق أمس أمام ليفنجستون في بطولة الدوري.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اللاعب النيجيري فيرنانديز، المولود في لندن، والموريتاني جاساما، والذي سبق له أيضا اللعب لمنتخب فرنسا لأقل من 20 عاما، شاركا كأساسيين في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ليفنجستون 2/2، لتقضي على آمال الفريق في الفوز باللقب.

ووصف رينجر في بيان له أن الإساءات التي نشرت عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام" غير مقبولة، مؤكدا أنه أبلغ منصة "ميتا" المالكة للموقع بالتجاوزات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة الإنجليزية إجراءها تحقيقا بعد تعرض أربعة لاعبين في الدوري الإنجليزي لإساءات عنصرية عبر الانترنت خلال الاسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة الاسكتلندية في تصريحات لـ"بي بي سي اسكتلندا": "نحن على علم بتلك الإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولازلنا في المراحل الأولى من التحقيقات".