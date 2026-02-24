جوتيريش: الحرب في أوكرانيا وصمة عار على ضميرنا الجماعي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، عشية الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي، إن الحرب في أوكرانيا هي "وصمة عار على ضميرنا جميعا".

وقال جوتيريش في بيان إن "هذه الحرب المدمرة وصمة عار على ضميرنا جميعا وتظل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وتابع: "كلما استمرت الحرب، أصبحت أكثر دموية. يتحمل المدنيون وطأة هذا الصراع، حيث شهد عام 2025 أكبر عدد من القتلى المدنيين في أوكرانيا. وهذا ببساطة غير مقبول."

وكرر جوتيريش دعوته إلى "وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار كخطوة أولى نحو سلام عادل ودائم وشامل".وأضاف: "لكي يكون السلام عادلا، يجب أن يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويحترم استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها. وتظل الأمم المتحدة على استعداد للمساهمة في كل الجهود لتحقيق هذه الغاية."