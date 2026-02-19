قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام لمجلس السلام، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى تتردد في الانضمام.

ورجح خلال كلمته الافتتاحية، مساء الخميس، انضمام الدول المترددة إلى المجلس في وقت لاحق، منوهًا في الوقت نفسه، أن واشنطن لا ترغب بمشاركة قادة دول أخرى.

وأعرب عن تقديره لانضمام قادة دول الشرق الأوسط إلى المجلس، قائلًا: «نعمل معًا من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعب غزة والشرق الأوسط والعالم بأسره».

وأضاف: «لا شيء أهم من تحقيق السلام، خاصة أن كلفة الحروب أضعاف كلفة تحقيق السلام».

وانطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات اجتماع مجلس السلام، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والتقطت صورة تذكارية للقادة وممثلي الدول مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وذلك قبل انطلاق الفعاليات بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر أمام المجلس، والتي ستتناول رؤية الدولة المصرية حيال القضايا المطروحة.

وتأتي مشاركة مصر في هذا الاجتماع تلبيةً للدعوة الموجهة من الإدارة الأمريكية، وفي إطار الدور المصري الراسخ والمحوري لدعم سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودفع جهود السلام الشامل والعادل، وتأكيداً لدعم موقف وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، والذي عكسته بوضوح «خطة النقاط العشرين» المقترحة لإنهاء الصراع.

كما تأتي المشاركة ضمن ثوابت الموقف المصري، وكذا موقف الرئيس الأمريكي الرافض لضم الضفة الغربية، فضلاً عن التزامه تجاه السلام في المنطقة وجهوده الرامية لإحلال السلام وإنهاء الصراعات في مختلف أرجاء العالم.