انخفض الناتج الصناعي في بولندا خلال شهر يناير، بعد تعاف في الشهر السابق عليه، بينما واصلت أسعار المنتجين اتجاهها النزولي، بحسب ما كشفته تقارير منفصلة من مكتب الإحصاء البولندي اليوم الخميس.

وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 1.5% على أساس سنوي في يناير مقابل نمو بواقع 7.3% في ديسمبر السابق عليه.

وفي تقرير منفصل، كشف مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين انخفضت بواقع 2.6% على أساس سنوي في يناير مقابل انخفاض بواقع 2.5% قبل شهر.

وانخفضت الأسعار في قطاع التصنيع بواقع 2.9% وتلك في قطاع المرافق انخفضت بواقع 2%.

وعلى الجانب الآخر، سجل قطاع التعدين والمحاجر زيادة بواقع 2.3%.