 متحدثة الخارجية الروسية تعلق على تصريحات روبيو بشأن المفاوضات في جنيف - بوابة الشروق
الخميس 19 فبراير 2026 5:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

متحدثة الخارجية الروسية تعلق على تصريحات روبيو بشأن المفاوضات في جنيف

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 19 فبراير 2026 - 4:01 م | آخر تحديث: الخميس 19 فبراير 2026 - 4:01 م

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن "الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات"، هو كلام غير لائق.

وأضافت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "الادعاء بأن الولايات المتحدة تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات" غير صحيح، ومن الناحية الدبلوماسية ليست هذه المصطلحات مناسبة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

في وقت سابق، زعم روبيو أن الولايات المتحدة "هي الأمة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تجلس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات ".

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، على موقعها الرسمي، رد زاخاروفا على تصريح روبيو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك