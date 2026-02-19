 البنك المركزي البلجيكي: انخفاض ثقة المستهلكين في فبراير - بوابة الشروق
الخميس 19 فبراير 2026 5:08 م القاهرة
البنك المركزي البلجيكي: انخفاض ثقة المستهلكين في فبراير

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الخميس 19 فبراير 2026 - 3:37 م | آخر تحديث: الخميس 19 فبراير 2026 - 3:37 م

 

قال البنك الوطني البلجيكي (البنك المركزي)، اليوم الخميس، إن الأسر في البلاد لا تزال أقل تفاؤلا هذا الشهر وسط مخاوف من البطالة.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى نقطة في فبراير من 4 نقاط في الشهر السابق وهي كانت أعلى نسبة منذ أوائل 2021.

وأظهر المسح قلقا كبيرا بين الأسر بشأن البطالة ولكنها ظلت أكثر إيجابية بشأن الوضع الاقتصادي العام في بلجيكا.

وارتفع المؤشر الذي يقيس الوضع الاقتصادي العام في البلاد إلى سالب 25 نقطة من سالب 29 نقطة.

ومن ناحية أخرى، ظل الوضع المالي للأسر مستقرا عند سالب 2.

وانخفض مؤشر المدخرات بين الأسر إلى 22 نقطة من 26 نقطة.

