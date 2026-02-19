ترامب: السلام كلمة سهلة لكن من الصعب تحقيقها

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ترحيبه بالقادة وممثلي الدول لمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام.

وقال خلال كلمته الافتتاحية، مساء الخميس، إن «السلام كلمة سهلة لكن من الصعب تحقيقها»، مؤكدًا حرصه على إنهاء الحروب حول العالم.

وجدد تصريحاته الخاصة بإنهاء 8 حروب منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية، قائلًا إن التاسعة في طريقها للحل.

وأضاف: «استطعت حل 8 حروب، وأعتقد أن التاسعة في طريقها، لكن تبين أنها الأصعب، فمع الحروب لا نعلم ما هو سهل وما هو ليس سهلًا

وأشار إلى أن مجلس السلام من أهم المبادرات التي تشارك الولايات المتحدة الأمريكية فيها، قائلًا إنه «أكثر مجلس له هيبة»، بحسب وصفه.



وانطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات اجتماع مجلس السلام، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والتقطت صورة تذكارية للقادة وممثلي الدول مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وذلك قبل انطلاق الفعاليات بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر أمام المجلس، والتي ستتناول رؤية الدولة المصرية حيال القضايا المطروحة.

وتأتي مشاركة مصر في هذا الاجتماع تلبيةً للدعوة الموجهة من الإدارة الأمريكية، وفي إطار الدور المصري الراسخ والمحوري لدعم سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودفع جهود السلام الشامل والعادل، وتأكيداً لدعم موقف وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، والذي عكسته بوضوح «خطة النقاط العشرين» المقترحة لإنهاء الصراع.

كما تأتي المشاركة ضمن ثوابت الموقف المصري، وكذا موقف الرئيس الأمريكي الرافض لضم الضفة الغربية، فضلاً عن التزامه تجاه السلام في المنطقة وجهوده الرامية لإحلال السلام وإنهاء الصراعات في مختلف أرجاء العالم.