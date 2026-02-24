مسئولة ألمانية تطالب بحظر التمييز عبر الذكاء الاصطناعي بقانون واضح

طالبت مفوضة الحكومة الألمانية لشئون مكافحة التمييز، فيردا أتمان، بحظر التمييز عبر الخوارزميات أو الذكاء الاصطناعي بقانون صريح.

وقالت أتمان في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "حتى الآن لا ينص القانون على ما ينبغي أن يحدث إذا لم يكن إنسان هو من مارس التمييز، بل برنامج حاسوب"، مضيفة أنها تسعى إلى وضع قواعد واضحة لهذا الشأن في إطار الإصلاح المرتقب لقانون المساواة العامة في المعاملة.

وترى أتمان أن هذا الموضوع سيزداد أهمية بالنسبة لها، نظرا إلى أن المزيد من القرارات يتم اتخاذها بشكل آلي، وقالت: "حتى وقت قريب كان البشر هم من يميزون ضد بشر آخرين. أما الآن فتقوم بذلك أيضا برامج الحاسوب: في القرارات الآلية ضمن إجراءات التوظيف، وعند منح المساكن أو كذلك في القروض"، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرسخ أوجه عدم المساواة القائمة ويعززها.

وكانت مجموعة العمل "نساء الحزب الاشتراكي الديمقراطي" قد طالبت في وقت سابق بإصلاح قانون المساواة العامة في المعاملة على هذا النحو.