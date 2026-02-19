حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تحية القادة وممثلي الدول المشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن.

وتوجه خلال كلمته الافتتاحية، مساء الخميس، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الحضور، طالبًا منه نقل التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات اجتماع مجلس السلام، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والتقطت صورة تذكارية للقادة وممثلي الدول مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وذلك قبل انطلاق الفعاليات بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر أمام المجلس، والتي ستتناول رؤية الدولة المصرية حيال القضايا المطروحة.

وتأتي مشاركة مصر في هذا الاجتماع تلبيةً للدعوة الموجهة من الإدارة الأمريكية، وفي إطار الدور المصري الراسخ والمحوري لدعم سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودفع جهود السلام الشامل والعادل، وتأكيداً لدعم موقف وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، والذي عكسته بوضوح «خطة النقاط العشرين» المقترحة لإنهاء الصراع.

كما تأتي المشاركة ضمن ثوابت الموقف المصري، وكذا موقف الرئيس الأمريكي الرافض لضم الضفة الغربية، فضلاً عن التزامه تجاه السلام في المنطقة وجهوده الرامية لإحلال السلام وإنهاء الصراعات في مختلف أرجاء العالم.