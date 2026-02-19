تأجيل محاكمة متهم بقتل سائق في الطالبية لـ 18 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة متهم بقتل سائق طعنًا بسلاح أبيض "سكين" وسط أحد شوارع الكوم الأخضر بالطالبية، لجلسة 18 مارس المقبل.

أسندت التحقيقات في القضية رقم 16527 لسنة 2025 جنايات الطالبية، للمتهم "إسلام . م"، أنه في يوم 12 ستمبر 2025 قتل المجني عليه "محمد . أ"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم وأعد سلاحين "كذلك وسكين"، على إثر خلاف نشب فيما بينهما.

وتابعت التحقيقات أن المتهم اقتاد المجني عليه بالطريق العام، لمكان بعيد عن أعين المارة رغبة في التخفي عن آلات المراقبة، وما أن ظفر به حتى كال له عدة ضربات بجسده، أحدث ما به من إصابات قاصداً قتله.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد الإتجار مادتي (الأمفيتامين، الميثامفيتامين) وجوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحين أبيضين (كذلك و سكين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحيازتهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.