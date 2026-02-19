أرسنال يدرس الاستغناء عن مدافعه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يدرس نادي أرسنال بجدية فكرة الاستغناء عن المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، بعدما تزايدت حالة الإحباط داخل النادي بسبب سجله غير المستقر من الإصابات.

وبحسب ما أفاد به موقع فوتبول إنسايدر، فإن صبر إدارة “الجانرز” بدأ ينفد في شمال لندن، في ظل تكرار غياب اللاعب وتأثير ذلك على استقرار الخط الخلفي للفريق.

وتُقيّم إدارة أرسنال حاليًا جميع الخيارات المتاحة قبل فترة الانتقالات الصيفية، وسط احتمالية فتح الباب أمام العروض في حال وصول عرض مناسب يلبّي تطلعات النادي.

ولعب كالافيوري 25 مباراة هذا الموسم في كل البطولات سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 أخرى.