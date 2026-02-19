إيران: لا يمكن لأي بلد حرماننا من تخصيب اليورانيوم

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الخميس، حق طهران في تخصيب اليورانيوم، مشددا على أنه لا يمكن لأي بلد أن يحرم طهران من حق الاستفادة من هذه التكنولوجيا سلميا.

وقال إسلامي، في مقطع فيديو، إن "أساس الصناعة النووية هو التخصيب. أنتم بحاجة إلى وقود نووي، مهما أردتم القيام به في العملية النووية"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف أن "البرنامج النووي الإيراني يتقدم وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكن لأي بلد أن يحرم إيران من حق الاستفادة من هذه التكنولوجيا سلميا".

يأتي هذا غداة تحذير من الولايات المتحدة، التي رأت أن هناك "أسبابا عدة" لتوجيه ضربة إلى إيران التي تخوض معها مفاوضات غير مباشرة ترمي إلى التوصل إلى اتفاق.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران، أمس الأربعاء، من أنه سيكون من "الحكمة" التوصل إلى اتفاق، غداة جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة في جنيف، أعلن البلدان عزمهما مواصلتها.

وأطلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هذا التحذير الجديد، بعد إعلان إيران، الأربعاء، أنها تعد إطارا لدفع هذه المفاوضات مع واشنطن، التي استؤنفت في 6 فبراير بوساطة عمانية في العاصمة مسقط.