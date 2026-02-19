استقالة المذيع باولو بيتريكا من بعد سلسلة أخطاء في حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي

تقدم باولو بيتريكا، رئيس قسم الرياضة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية العامة "راي"، باستقالته من منصبه بعد سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها خلال البث التلفزيوني المباشر لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو / كورتينا.

وأعلنت (راي)، اليوم الخميس، أن بيتريكا (61 عاما) تقدم باستقالته بعدما تعرض لانتقادات لاذعة.

وبعد البث الذي جرى قبل نحو أسبوعين، وصفت النقابات في المحطة ما حدث بأنه "مخجل" وهددت بالإضراب.

وكان بيتريكا قد أخطأ في التعرف على عدد من الأشخاص أو لم يتعرف عليهم خلال حفل الافتتاح في ملعب سان سيرو. وعلى سبيل المثال، أخطأ بيتريكا حينما خلط بين المغنيةالأمريكية ماريا كاري والممثلة الإيطالية ماتيلدا دي أنجيليس.

كما افترض خطأ أن رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري، هي ابنة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حيث كانت تجلس بجواره في الحفل.

وعندما دخلت البعثة البرازيلية إلى ملعب "سان سيرو" في حفل الافتتاح، علّق قائلاً إن "الرقص يجري في عروق البرازيليين".

وحلّ بيتريكا محلّ معلقٍ كان قد عزله من منصبه بسبب ما قيل إنه أنه سوء تقدير. وتشير التقارير إلى أن الأجواء في إدارة التحرير في (راي) متوترة منذ ذلك الحين.

وكان بيتريكا قد تولى سابقا رئاسة قناة الأخبار راي 24، ويعتبر من المقربين لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ومن المقرر أن يتولى معلق آخر التعليق على حفل الختام في مدينة فيرونا يوم الأحد المقبل.