نتنياهو: لا إعادة لإعمار غزة قبل نزع السلاح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لن يكون هناك إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع السلاح منه، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وصرّح نتنياهو، خلال خطاب بثه التلفزيون في حفل عسكري "لقد اتفقنا مع حليفتنا الولايات المتحدة على أنه لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة".

ويجتمع نحو عشرين من قادة العالم وكبار المسئولين في أول اجتماع لـ"مجلس السلام"، الذي أُنشئ في إطار اتفاق وقف اتفاق النار الساري منذ 10 أكتوبر، بعد عامين من الحرب في القطاع الفلسطيني، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وكشف ترامب في الاجتماع أن الولايات المتحدة ستمنح المجلس 10 مليارات دولار. وهو من المتوقع أن يكشف عن تعهّدات لغزة، حيث باتت غالبية المباني ركاما، في وقت طرح فيه فكرة تطوير منتجعات في القطاع.