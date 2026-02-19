نتنياهو: سنرد بقوة على إيران إذا هاجمتنا

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، من أنهم سيردون بقوة على إيران إن هاجمتها، بعد أن لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا إلى إمكانية القيام بعمل عسكري ضد طهران.

وقال نتنياهو، في خطاب متلفز خلال حفل عسكري: "إذا ارتكب علي خامنئي خطأ وهاجمونا، فسيتلقون ردا لا يمكنهم حتى تصوره"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وفي نفس السياق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل في حال قررت تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران.

وأكد مسئولون في إسرائيل أن "الولايات المتحدة لن تقدم على أي عمل عسكري ضد إيران من دون تنسيق أو إخطار مسبق لإسرائيل قبل أيام من وقوعه"، مشددين على أن "أي خطوة من هذا النوع لن تكون مفاجئة لإسرائيل".