سفير السودان بالقاهرة يثمن جهود اليونسكو الداعمة لبلاده للحفاظ على التراث

ثمن السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، جهود منظمة اليونسكو في دعم مساعي حكومة السودان، ممثلة في وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، للحفاظ على التراث.

جاء ذلك خلال استقبال السفير عماد الدين مصطفى عدوي، اليوم الخميس، أحمد الجنيد مدير مكتب منظمة اليونسكو بالخرطوم؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين السودان واليونسكو في عدد من المجالات المرتبطة بالعلوم والثقافة والتراث، إلى جانب خطة عمل المنظمة لدعم عدد من القطاعات في إطار مساندة مرحلة التعافي، تمهيداً لإعادة الإعمار.

وأشاد السفير عماد الدين مصطفى عدوي، بمبادرة المنظمة في عقد ورشة عمل حول تعزيز حماية التراث والثقافة السودانية ومكافحة الاتجار غير المشروع، والمنعقدة خلال الأسبوع الجاري بالقاهرة.

من جهته.. أكد مدير مكتب اليونسكو بالخرطوم التزام المنظمة بمواصلة تعاونها مع حكومة السودان دعماً للحفاظ على الهوية الثقافية والتراث السوداني، مشيداً بالتعاون الوثيق والدعم الكبير الذي تجده من الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

وركز اللقاء كذلك على تعزيز فرص التدريب المهني للشباب، ودور اليونسكو في رفع قدرات عدد من الفئات، لا سيما المرأة والصحفيين، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

من ناحية أخرى.. شهد السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، حفل افتتاح مركز (ترابط - سودان) للخدمات القنصلية بالدقي – محافظة الجيزة، وذلك في إطار سعي السفارة المتواصل لتطوير سهولة الوصول للخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات للمواطنين السودانيين بجمهورية مصر العربية.

وأشاد، خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، بمستوى العلاقات المتميزة بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما وعد عدوي المواطنين السودانيين بمزيد من التسهيل والتطوير في تقديم الخدمات القنصلية، بما يسهم في تسريع الإجراءات والارتقاء بجودة الأداء، مشيراً إلى أن افتتاح المركز يأتي ضمن خطة السفارة لتوسيع منافذ تقديم الخدمة القنصلية وجعلها في متناول المواطنين.

وأكدت السفارة أن مركز (ترابط - سودان) سيمثل إضافة نوعية في دعم العمل القنصلي وخدمة المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبما يعكس حرص الدولة على رعاية مصالح مواطنيها بالخارج.