 وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة من نظيره الروسي بعد الإعلان عن دور الرياض في المباحثات مع واشنطن - بوابة الشروق
الخميس 19 فبراير 2026 10:21 م القاهرة
وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة من نظيره الروسي بعد الإعلان عن دور الرياض في المباحثات مع واشنطن

الرياض (د ب أ)
نشر في: الخميس 19 فبراير 2026 - 10:11 م | آخر تحديث: الخميس 19 فبراير 2026 - 10:11 م

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الخميس، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرجي لافروف وذلك بعد إعلان موسكو أن المملكة تقدم الدعم في بعض جوانب الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الخميس، إن السعودية تقدم الدعم في بعض جوانب الحوار بين روسيا والولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة: "تعمل روسيا والسعودية باستمرار على تطوير التعاون على الصعيدين الدولي ومتعدد الأطراف"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتابعت: "ينسق البلدان مواقفهما بنشاط ضمن إطار أوبك بلس ما يسهم إسهاماً كبيراً في ضمان استقرار سوق النفط العالمية".

 


