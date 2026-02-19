الصحة السعودية توصي بتلقي لقاح الحمى الشوكية قبل العمرة في رمضان

أكدت وزارة الصحة السعودية، أهمية تلقي لقاح الحمى الشوكية قبل التوجه لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان، ضمن إجراءات الوقاية الصحية التي تهدف إلى حماية ضيوف الرحمن، خاصة في ظل الازدحام الذي تشهده المشاعر المقدسة خلال المواسم الدينية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن الأماكن المزدحمة تزداد فيها احتمالية انتقال العدوى، ومن أبرزها الحمى الشوكية التي تنتقل عبر الرذاذ، وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة في حال عدم الوقاية منها، مشددة على أن أخذ اللقاح يُعد خطوة أساسية لحماية المعتمر وسلامته.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الحصول على اللقاح يجب أن يكون قبل التوجه لأداء العمرة بـ10 أيام على الأقل، لضمان تكوّن المناعة وتحقيق أفضل مستوى من الحماية خلال أداء النسك.

وأشارت الوزارة إلى أن لقاح الحمى الشوكية يوفر مناعة تمتد لمدة تصل إلى 5 سنوات، ما يسهم في تعزيز الحماية الشخصية والحد من انتقال العدوى بين المعتمرين.