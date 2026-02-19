 القناة 14 الإسرائيلية: وفد بريطاني يصل إلى إسرائيل وبن غفير يرفض استقباله - بوابة الشروق
الخميس 19 فبراير 2026 5:47 م القاهرة
القناة 14 الإسرائيلية: وفد بريطاني يصل إلى إسرائيل وبن غفير يرفض استقباله

رقية السيسي
نشر في: الخميس 19 فبراير 2026 - 4:10 م | آخر تحديث: الخميس 19 فبراير 2026 - 4:10 م

كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، طلبا تقدمت به بعثة رسمية من بريطانيا، تضم أعضاء برلمان من حزب الديمقراطيين الليبراليين، لإجراء إحاطة خاصة لهم حول عمل الشرطة الإسرائيلية.

ويعد الحزب، المصنف كثالث أكبر الأحزاب في بريطانيا، محسوبا على تيار الوسط - اليسار، ويتبنى خطا انتقاديا تجاه سياسات إسرائيل.

وضم الوفد أعضاء في مجلسي العموم واللوردات، ومستشارين كبارا، وقد وصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية التقى خلالها رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوج، كما كان من المقرر أن يزور رام الله لعقد لقاءات مع كبار مسئولي السلطة الفلسطينية.

وفي إطار الزيارة، طلب أعضاء الوفد الحصول على إحاطة شرطية في البلدة القديمة بالقدس حول القضايا الأمنية والاستعدادات للأعياد وشهر رمضان، إلا أن مكتب بن غفير رفض الطلب.

وأوضح مقربون من بن غفير سبب الرفض القاطع، قائلين: "إسرائيل توقفت عن الاستجابة لطلبات جهات تتزين بصفة إنسانية لكنها تأتي بأجندة واضحة"، على حد زعمه.

وأضافوا: "إسرائيل ليست مطالبة بتقديم عروض أمنية لمن يهاجمون أولا جنود الجيش الإسرائيلي وشرطتنا، ثم يذهبون بعد ذلك لاحتضان السلطة الفلسطينية"، على حد تعبيرهم.

