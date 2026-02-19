رايتشل ماكآدامز: Send Help من أكثر الأدوار تعقيدا في مسيرتي الفنية

أكدت الفنانة الكندية رايتشل ماكآدامز، أن تجربتها في فيلم Send Help لم تكن مجرد عمل بقاء تقليدي، بل تجربة إنسانية نفسية عميقة تتناول التحول تحت الضغط.

الفيلم من إخراج سام رايمي، ويجمع بين عناصر التشويق والرعب النفسي والكوميديا السوداء، ويشارك في بطولته النجم ديلان أوبراين، حيث تدور الأحداث حول ناجيين من تحطم طائرة يجدان نفسيهما عالقين على جزيرة نائية، في صراع تتبدل فيه موازين القوة تدريجيًا.

وأوضحت ماكآدامز، أن الشخصية التي تقدمها «تمر بتحول صادم، ليس فقط بسبب الظروف القاسية، بل بسبب ما تكشفه تلك الظروف من جوانب خفية داخلها».

وأضافت أن أكثر ما جذبها إلى السيناريو هو «المنطقة الرمادية أخلاقيًا» التي تتحرك فيها الشخصية، مؤكدة أن الفيلم لا يقدم بطلة مثالية، بل إنسانة تتخذ قرارات صعبة تحت ضغط البقاء.

وأشارت إلى أن ليندا تبدأ كشخصية تبدو عادية ومحبطة، لكنها تتحول تدريجيًا إلى امرأة تعتمد على قوتها الداخلية للبقاء.

وأكدت أن العمل مع سام رايمي أضفى إيقاعًا خاصًا على الأداء، قائلة إن أسلوبه الإخراجي «يمنح الممثلين مساحة للارتجال العاطفي مع الحفاظ على توتر بصري عالٍ».

وعن عرض الفيلم في الأسواق العربية، ومن بينها مصر، حيث يُعرض حاليًا بدور العرض المصرية وحقق حتى الآن ما يقرب من 3.5 مليون جنيه، أعربت ماكآدامز عن سعادتها بوصول العمل إلى جمهور جديد، مؤكدة أن «قصص البقاء والصراع الإنساني لغة عالمية يفهمها الجميع، بغض النظر عن الثقافة أو الجغرافيا».

وأشارت إلى أن التفاعل مع الفيلم في مناطق مختلفة من العالم يمنحها منظورًا أوسع حول تأثير العمل.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن «Send Help» ليس مجرد فيلم عن النجاة من الطبيعة، بل عن «النجاة من أنفسنا»، معتبرة أن العمل يطرح تساؤلات أخلاقية حول القوة والسيطرة والاختيارات التي قد تغيّر مصير الإنسان بالكامل.

وأضافت أن التحدي الأكبر كان تحقيق التوازن بين مشاهد التوتر الشديد واللحظات ذات الطابع الساخر، مؤكدة أن هذا المزج بين النبرة الجادة والكوميديا السوداء شكّل عنصرًا أساسيًا في بناء الشخصية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والرعب النفسي بكوميديا سوداء، حول زميلين في العمل، ليندا ليدل وبرادلي بريستون، ينجوان وحدهما من حادث تحطم طائرة أثناء رحلة عمل، ومع محاولتهما البقاء على قيد الحياة، تتصاعد التوترات بينهما، وتختبر الظروف علاقتهما السابقة وقوة شخصيتيهما في مزيج من الصراع النفسي والكوميديا السوداء والرعب.

وبعد أن تعثر عليهما فرق الإنقاذ في جزيرة مهجورة، يتعين عليهما التعاون، لكن التوترات القديمة تتحول إلى صراع نفسي حاد.

وينتمي «Send Help» إلى أفلام الرعب والإثارة النفسية والكوميديا السوداء، وهو من تأليف داميان شانون ومارك سويفت، وبطولة رايتشل ماكآدامز، وديلان أوبراين، وإديل إسماعيل، وكريس بانج، وزافيير صموئيل، وإيما رايمي، ومن إنتاج سام رايمي وزينب عزيزي، وتوزيع United Motion Pictures، ومن المقرر عرضه في 30 يناير 2026 في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم.