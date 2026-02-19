الجوهرة المشعة تستضيف مواجهتي الأهلي واتحاد جدة في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث سيستضيف ملعب الجوهرة المشعة مواجهتي قطبي جدة، الأهلي واتحاد جدة.

وجاء القرار بعد جدالات واسعة حول ملاعب الفريقين، إذ أوردت بعض التقارير إمكانية إقامة إحدى المباريات على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وفقًا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط. غير أن الاتحاد الآسيوي أكد إقامة مواجهتي الأهلي واتحاد جدة على ملعب الجوهرة يومي 9 و10 مارس.

وسيبدأ أهلي جدة مشواره في دور الـ16 بمواجهة الذهاب أمام الدحيل في قطر، على أن تُقام مباراة الإياب في جدة يوم الاثنين 9 مارس.

بينما يلتقي اتحاد جدة مع الوحدة الإماراتي ذهابًا في أبوظبي، قبل أن تُستكمل المباراة الإيابية في جدة يوم الثلاثاء 10 مارس.

وفي السياق ذاته، يخوض الهلال، ممثل السعودية الثالث في البطولة، مواجهته أمام السد ذهابًا في قطر، على أن تُقام مباراة الإياب على ملعب المملكة أرينا يوم الثلاثاء 10 مارس أيضًا.