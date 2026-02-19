مذيعة أسترالية تعتذر عن خطأ في البث الأولمبي بسبب الثمالة أمام التلفزيون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتذرت المذيعة التلفزيونية الأسترالية دانيكا ماسون عن ظهورها في حالة سُكر خلال بث مباشر من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو/كورتينا.

وقالت لقناة "ناين" التي تبث عليها يوم الخميس إنها أساءت تقدير الموقف بتناولها الكحول قبل بدء البث المباشر.

كما وجهت اللوم أيضا بشأن عدم وضوح كلامها إلى الارتفاع الشاهق والبرد وعدم تناول الطعام.

وقالت: "أريد أن أتحمل كامل المسؤولية، فهذا ليس المستوى الذي أضعه لنفسي".

وعلق رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أيضا على الأمر، قائلاً إنه "يدعم دانيكا" وأنه "لا يوجد ما يستدعي الانتباه".