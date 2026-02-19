السلطات المغربية تعلن إمكانية عودة كل سكان القصر الكبير لمنازلهم

أعلنت السلطات المغربية إمكانية عودة جميع سكان مدينة "القصر الكبير" بإقليم العرائش الشمالي إلى مساكنهم اعتبارا من اليوم الخميس، إثر الانتهاء من إزالة مخلفات الفيضانات التي اجتاحت المدينة مؤخرا.

جاء ذلك في بيان لمحافظة إقليم العرائش، بعد قرار إخلاء المدينة التي تضم 120 ألف نسمة، في 3 فبراير الجاري، إثر تحذيرات من ارتفاع مستوى مياه سد "واد المخازن"، ثم السماح لسكان بعض الأحياء بالعودة، الأحد الماضي.

وذكر البيان أنه "أصبح بإمكان كافة سكان القصر الكبير العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس".

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي "إثر استكمال التدخلات الميدانية التي باشرتها السلطات العمومية والمصالح التقنية المختصة بمختلف الأحياء والتجمعات السكنية بالمدينة، وبعد التحقق من تحسن الأوضاع وملاءمتها لشروط السلامة".

وأشادت السلطات المحلية بـ"مستوى وعي سكان المدينة خلال تنفيذ مختلف مراحل عملية العودة".

والثلاثاء، أطلقت السلطات المغربية عملية صرف مساعدات مالية بقيمة 6 آلاف درهم (نحو 600 دولار) لكل عائلة متضررة من الفيضانات التي اجتاحت أربعة أقاليم مؤخرا.

وكان آلاف المتضررين عادوا، الأحد، إلى مساكنهم تزامنا مع تحسن الطقس في أقاليم القنيطرة (غرب)، والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان (شمال).

والأسبوع الماضي، أعلنت رئاسة الحكومة تخصيص تعويضات بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المنازل المنهارة جراء الفيضانات، إضافة إلى 6 آلاف درهم لكل عائلة متضررة.

وأسفرت الفيضانات التي شهدتها الأقاليم الأربعة بين 28 يناير و14 فبراير، عن مصرع أربعة أشخاص وفقدان آخر، وإجلاء نحو 188 ألف شخص، بعد أن غمرت المياه أكثر من 110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).