أعلن ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة الجونة في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع الجونة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 18 للدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل هذه المباراة جامعا 30 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، يوسف بلعمري.

في الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور.

في الهجوم: أشرف بن شرقي، كامويش.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وحسين الشحات وهادي رياض وأحمد عيد ومروان عثمان وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا".