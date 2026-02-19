السعودية الصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في النقل البحري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقّعت المملكة العربية السعودية، والصومال اليوم الخميس، اتفاقية تهدف إلى رفع كفاءة نقل الركاب والبضائع بين البلدين وتعزيز الربط البحري الإقليمي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، إن الاتفاقية تستهدف تسهيل مرور السفن التجارية، ودعم انسيابية الملاحة عبر الممرات البحرية الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الفنية.

وتأتي الخطوة امتدادا لجهود السعودية في توسيع شراكاتها الدولية وتطوير قطاع النقل البحري، بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة التشغيل، ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.