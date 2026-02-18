النيابة توجه تهمة القتل العمد للمتهمين في واقعة وفاة محامية وإصابة زوجها عقب تنفيذ قرار تمكين بأرض زراعية

قررت النيابة العامة، حبس المتهمين في واقعة مقتل محامية وإصابة زوجها بعد تنفيذ قرار تمكين بأرض زراعية احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما إصدرت النيابة قرار بضبط وإحضار المتهم الرابع الهارب، واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لوضعه على قوائم الممنوعين من السفر، لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

كما أمرت النيابة بندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها وبيان سبب الوفاة، وكلفت جهات البحث بإجراء التحريات اللازمة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين اتهامات القتل العمد المقترن بالشروع في القتل، إلى جانب استعراض القوة والتلويح بالعنف حال حمل أسلحة بيضاء، وذلك على خلفية اعتدائهم على المجني عليه وزوجته داخل محل النزاع.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مقتل محامية وإصابة زوجها بجروح خطيرة، إثر تعدي عدد من المتهمين عليهما عقب تنفيذ قرار بتسليم قطعة أرض زراعية لصالحهما.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا بوصول جثمان المجني عليها إلى مستشفى نبروه المركزي، كما وصل زوجها مصابًا بجروح قطعية بالرأس واليد والحاجب الأيمن.

وعلى الفور انتقل فريق من النيابة لمباشرة التحقيقات، حيث جرى مناظرة الجثمان وتبين إصابته بجروح في فروة الرأس وطعنات بالكتفين الأيمن والأيسر، إلى جانب معاينة مسرح الواقعة التي لم تسفر عن وجود كاميرات مراقبة رصدت الحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال الزوج المصاب، الذي أفاد بوجود خلافات سابقة مع أبناء عمومته حول ملكية قطعة أرض زراعية، وأنه تسلمها تنفيذًا لقرار تمكين صادر من النيابة، قبل أن يفاجأ بأربعة أشقاء يقتحمون منزله الكائن بالأرض محل النزاع ويعتدون عليه وزوجته بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن وفاتها وإصابته، قاصدين إزهاق روحهما.

وأسفرت التحقيقات عن ضبط ثلاثة متهمين واستجوابهم.