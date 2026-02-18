نشرت حسابات فلسطينية، مشاهد لفانوس رمضاني ضخم وضعته اللجنة المصرية وسط قطاع غزة في أجواء روحانية جميلة.

وأظهرت المشاهد، رفع الفانوس وسط أجواء من الفرحة التي عمّت بين الحاضرين في المنطقة.

اللجنة المصرية ترفع فانوس رمضان وسط قطاع غزة في أجواء روحانية جميلة



❤️ ❤️ pic.twitter.com/nh4r3LZ3MN — MO (@Abu_Salah9) February 18, 2026

وتواصل مصر عبر أذرعها الإنسانية، مد يد العون والغوث للفلسطينيين في قطاع غزة، مع تكثيف هذه الإمدادات مع حلول شهر رمضان.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري قد تلقت تقريرًا من الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري عن جهود المطبخ الإنساني الرمضاني التابع للهلال الأحمر المصري بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك في إطار حملة "هلال الخير 2026" التي أطلقها الهلال الأحمر المصري تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بمواصلة رسالتها الإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتكافل.

ويستهدف المطبخ الإنساني التابع للهلال الأحمر المصري بالشيخ زويد هذا العام تجهيز وتوزيع مليون وجبة إفطار ساخنة داخل قطاع غزة، من خلال «مطبخ زاد العزة الرمضاني»، في رسالة تضامن عملية تعكس عمق الروابط بين الشعبين المصري والفلسطيني.

كما سيقدم الهلال الأحمر المصري وجبات إفطار يومية للعابرين في مدينتي رفح والشيخ زويد، دعمًا للمرضى والجرحى والمصابين الوافدين والمغادرين الذين تم شفاؤهم عبر معبر رفح البري، بالإضافة إلى أهالي محافظة شمال سيناء.