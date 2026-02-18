هل تعارضت رؤية الإفتاء مع حساب الفلك لهلال رمضان؟

أكدت دار الإفتاء أن العلاقة بين الحساب الفلكي ورؤية الهلال علاقة تكامل وليست تعارض، موضحة كيفية استطلاعها هلال شهر رمضان المبارك.

وبينت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الدار ترسل لجان رصد مؤهلة علميًا وشرعيًا، تضم شيوخ من دار الإفتاء، ومتخصصين من معهد الفلك، وهيئة المساحة، وممثلين من المحافظة التي يتم فيها الرصد.

كما أشارت إلى أن الرصد يتركز في أماكن مختارة بعناية، وتتوافر فيها الشروط العلمية، وتمثلت تلك الأماكن في : مطروح، والفيوم، وبني سويف، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد، وأسوان.

كما شددت على أنها تجمع بين الحساب الفلكي من حيث ميلاد الهلال، وبين الرؤية الشرعية بالعين لاستطلاع هلال الشهر الكريم، موضحة أنه بعد غروب شمس الثلاثاء 29 شعبان بدأت لجان الرصد تحريها إلا أن الهلال لم يثبت في أي مكان في الجمهورية.

وتابعت: "بناءً على حديث النبي ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمّ عليكم فأتموا العدة ثلاثين»، أعلنت دار الإفتاء المصرية عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الخميس هو أول يوم في شهر رمضان المبارك".