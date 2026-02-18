 بتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يُطلق حملة «وعي» للرد على شبهات إنكار السنة النبوية - بوابة الشروق
الأربعاء 18 فبراير 2026 11:21 م القاهرة
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يُطلق حملة «وعي» للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

آلاء يوسف
نشر في: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 11:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 11:00 م

أطلق الأزهر حملة توعوية بعنوان "وعي"؛ للرد على الشبهات المثارة حول إنكار السنة النبوية والتشكيك في أمور الدين، عبر محتوى علمي موثق يقدمه نخبة من علماء وباحثي الأزهر بأسلوب رصين ولغة ميسرة تراعي مختلف فئات الجمهور، خاصةً الشباب.

وتستهدف حملة "وعي" تحصين الشباب من الشبهات التي تُثار حول إنكار حجية السنة، وترسيخ الفهم الصحيح للدين بالحجة والدليل.

وتتضمن حملة "وعي" إنتاج فيديوهات قصيرة تُنشر عبر المنصات الرقمية الرسمية للأزهر، تتناول أبرز الادعاءات حول السنة النبوية، وتقدم ردودا علمية موثقة، بما يسهم في تعزيز الثقة في مصادر التشريع الإسلامي وحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة.

وتأتي الحملة بتوجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار رسالة الأزهر في نشر الوعي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

