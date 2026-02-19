حسم التعادل الأيجابي بنتيجة 3-3 مواجهة أتلتيكو مدريد ونظيره كلوب بروج، في اللقاء الذي جمعهما ضمن ملحق التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مباراة حفلت بالندية وتقلبات النتيجة حتى اللحظات الأخيرة.

ودخل الفريق الإسباني بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني اللقاء بقوة، حيث افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة عن طريق جوليان ألفاريز من ركلة جزاء. وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عزز أتلتيكو تقدمه بهدف ثانٍ سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة متقنة من أنطوان جريزمان.

في الشوط الثاني، تبدلت المعطيات بعدما انتفض الفريق البلجيكي ونجح في تقليص الفارق عند الدقيقة 51 عبر رافاييل أونيديكا، ثم أدرك التعادل في الدقيقة 60 بهدف نيكولو تريزولدي مستفيدًا من تمريرة مامادو دياخون.

واستمرت الإثارة، حيث عاد أتلتيكو للتقدم في الدقيقة 79 بهدف عكسي سجله جوئيل أوردونيز بالخطأ في مرماه. لكن كلوب بروج رفض الاستسلام، وتمكن من خطف هدف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق كريستوس تزوليس، ليخرج الفريقان بنتيجة متعادلة تؤجل الحسم إلى مواجهة الإياب في صراع التأهل إلى ثمن النهائي.