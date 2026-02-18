ما حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان؟ الإفتاء تُجيب

أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا بشأن حكم الصيام عند السفر بين دولتين تختلفان في موعد بداية شهر رمضان.

وأكدت دار الإفتاء، أن من سيسافر من مصر إلى السعودية غدًا (بعد الفجر) لا يصوم؛ لأن يوم الأربعاء في مصر لا يزال من شهر شعبان ولم يدخل رمضان في البلد الذي سافر منه.

وتابعت: "عند وصوله إلى السعودية (حيث بدأ رمضان)، يُستحب له أن يمسك بقية اليوم عن الأكل والشرب مراعاةً لحرمة الشهر الكريم".

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار بشأن ما الذي يفعله من سيسافر من مصر إلى السعودية لأداء العمرة غدًا الأربعاء، المتمم لشهر شعبان في مصر، وهو اليوم الأول من رمضان في السعودية، علمًا بأن السفر سيكون بعد الفجر، وكذلك ما الذي يفعله العائد من العمرة غدًا من السعودية إلى مصر، علمًا بأن سفره سيكون بعد الفجر.

وأوضحت دار الإفتاء، أن من سيسافر من السعودية إلى مصر غدًا (بعد الفجر) يجب عليه الصيام؛ لأنه بدأ يومه في أول يوم من رمضان في البلد الذي هو فيه.

كما بيّنت أن المسافر في هذه الحالة عليه أن يُكمل صيامه، ولا يفطر إذا وصل إلى مصر أثناء النهار.

وشددت على أنه في جميع الأحوال فإن الإنسان يتبع المكان الذي هو فيه صومًا وإفطارًا، فإذا بلغ صيامه 29 يومًا أو أكثر فقد أتم صومه، وما زاد على 30 يومًا يكون تطوعًا، وإن صام 28 يومًا فقط فإنه يصوم يومًا بعد العيد حتى يُتم 29 يومًا، وهو الحد الأدنى لعدد أيام الشهر.