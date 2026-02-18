مصدر أمني لـ أ ش أ: تفعيل خطة لإحكام الرقابة على الأسواق وزيادة الانضباط بالشارع خلال شهر رمضان

تطل في الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس، نسمات شهر الخير والرحمة، أعاده الله على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات .. وانطلاقا من ثوابت الاستراتيجية الأمنية الحديثة التي أرسى دعائمها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منذ توليه مهام منصه، بدأت وزارة الداخلية في تفعيل خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتتضمن الخطة العمل على 3 محاور أساسية، الأول يتمثل في تشديد الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع والحيلولة دون جشع بعض التجار وتلاعبهم بالأسعار، والثاني يتمثل في استمرار حالة الانضباط في الشارع المصري، والثالث يتضمن التوسع في المبادرات الاجتماعية، في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوزارة الداخلية- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه الإدارة العامة لشرطة التموين، وكذا كافة أقسام ومراكز الشرطة، وضباط البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتكثيف الجهود لإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها، وكذلك حركة تداول السلع ومدى توافرها، بالإضافة إلى التصدي لحالات حجب بعض السلع لرفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، وضمان توفير رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، وانتظام الإنتاج طبقا للمعدلات المعتادة.

وأشار إلى ان وزير الداخلية وجه بضرورة مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر، والتي يتم طرحها بالأسواق بعد إعادة تعبئتها وتغيير تاريخ صلاحيتها، بالإضافة إلى التأكد من توافر كافة السلع الغذائية والاستراتيجية خلال شهر رمضان المبارك، ورصد أي نقص للسلع الرمضانية (الياميش) أو اختناقات بها؛ لاتخاذ الاجراءات المناسبة لاحتواء أي آثار لها.

وتابع أن وزير الداخلية وجه كذلك شرطة المرافق بالعمل على إزالة كافة الإشغالات بالطرق، بما يسهم فى تسيير حركة المرور، وعدم السماح بإقامة الشوادر بدون ترخيص، بالإضافة إلى قيام أجهزة البحث الجنائي، بتوجيه حملات تستهدف متابعة الحالة الأمنية بمناطق الازدحام بالأسواق والمواقف العامة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للسيطرة على مواقف السيارات، ومواجهة استغلال بعض الأوقات خلال الشهر الكريم فى رفع تعريفة الركوب، بالإضافة إلى تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة أمام محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

ولفت إلى انه تم كذلك تدعيم ادارات المرور على مستوى الجمهورية بالأعداد الكافية من الضباط والأفراد؛ لرصد الاختناقات المرورية بمختلف المحاور والطرق الرئيسية والسريعة وقت الذروة، وسرعة العمل على تسيير حركة المرور، مع إشراف المستويات القيادية ميدانياً على مدار اليوم الكامل، خاصة فى مناطق المساجد والمزارات الدينية.

وأكد المصدر الأمني أنه انطلاقا من استراتيجية وزارة الداخلية في الجمهورية الجديدة، بزيادة توطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين، وتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لرجل الشرطة، وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتوسع في المبادرات الاجتماعية خلال الشهر الكريم؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن وزير الداخلية وجه بزيادة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في مبادرة (كلنا واحد)، والتي تعمل على توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالاضافة إلى مواصلة منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بالمنظومة.

ولفت إلى أن وزير الداخلية وجه كذلك قطاع حقوق الانسان بالوزارة، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية، والجهات المعنية، لتوجيه قوافل طبية وإنسانية، تستهدف القرى والتجمعات السكانية بنطاق مختلف المحافظات؛ وتوزيع عدد من العبوات الغذائية، والمساعدات العينية على قاطني المناطق الأكثر إحتياجاً، والسيدات المعيلات، وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بالإضافة الى زيارة السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن، وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.