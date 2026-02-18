سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحثت لجنة في الكنيست الإسرائيلي، في جلسة مغلقة، الأربعاء، سبل الاستعداد لسيناريو حرب محتملة ضد إيران، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن لجنة الخارجية والأمن بالكنيست أجرت مراجعة أمنية مع رئيس قيادة الجبهة الداخلية، اللواء شاي كليبر.

ونقلت عن رئيس اللجنة، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" بوعاز بسموت، قوله بعد الاجتماع: "نمر بأوقات صعبة مع إيران".

وأضاف: "لا يوجد مواطن في إسرائيل لا يسأل نفسه عدة مرات في اليوم متى ستُطلق حملة ضد إيران؟".

وأفاد بأن "الجمهور يستعد والسلطات تستعد، ونحن في الكنيست نتأكد أيضا من أن الجبهة الداخلية جاهزة لأي سيناريو".

وكانت هيئة البث أشارت الثلاثاء إلى أن كليبر سيشارك في جلسة سرية في الكنيست "كجزء من التحضيرات لاحتمال حملة ضد إيران".

وأشارت إلى أن مواضيع البحث خلال اللقاء "ستركز على التحضيرات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة (الإيرانية) على الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وما زالت إسرائيل في تأهب "تحسبا لهجوم صاروخي إيراني في حال مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية إيران".

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

والثلاثاء، رعت سلطنة عمان جولة مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في مدينة جنيف السويسرية، بعد أخرى سابقة بالعاصمة مسقط في 6 فبراير الجاري.