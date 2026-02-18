قافلة مساعدات أممية تصل إلى مدينتين بجنوب كردفان في السودان

- القافلة تدعم أكثر من 130 ألف شخص بعدما فك الجيش الحصار عن الدلنج وكادوقلي

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، وصول قافلة مساعدات تضم 26 شاحنة إلى مدينتي الدلنج وكادوقلي بولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، لدعم أكثر من 130 ألف شخص.

وقال البرنامج، في بيان، إن "قافلة مساعدات منقذة للحياة سَيرتها وكالات تابعة للأمم المتحدة، وصلت إلى مدينتي الدلنج وكادوقلي لدعم أكثر من 130 ألف شخص".

وأضاف أن "القافلة تضم 15 شاحنة من برنامج الأغذية العالمي، و7 شاحنات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، و4 شاحنات من البرنامج الأممي الإنمائي، وتحتوي على مستلزمات طبية وغذائية وصحية ومياه، إضافة إلى مستلزمات للصرف الصحي والنظافة والتعليم".

وأشار البرنامج الأممي إلى أن مساعداته ضمن القافلة تضمنت أكثر من 700 طن متري من السلع الغذائية لدعم ما يقرب من 70 ألف شخص، بينهم 21 ألفا من الأمهات والأطفال للوقاية من سوء التغذية.

وذكر أن شحنة "اليونيسف" شملت مواد غذائية ومياها ومستلزمات للصرف الصحي والصحة والتعليم لدعم 40 ألف طفل وأسرهم.

كما قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 70 طنا متريا من الإمدادات الطبية، وفق بيان البرنامج.

ولفت إلى أن الدلنج وكادوقلي ظلتا معزولتين إلى حد كبير عن المساعدات الإنسانية لأكثر من سنتين.

ويأتي وصول القافلة بعد أن أعلن الجيش السوداني، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فك الحصار عن المدينتين، الذي كانت تفرضه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية - شمال، لأكثر من سنتين.

ومنذ أكتوبر 2025، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".