السوداني والحلبوسي يبحثان استكمال الاستحقاقات الدستورية في العراق

- لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي مع رئيس مجلس النواب

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، الأربعاء، استكمال "الاستحقاقات الدستورية"، وسط استمرار عدم التوافق بين الأحزاب الكردية على انتخاب رئيس للبلاد.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان، بأن السوداني التقى الحلبوسي، وجرى "بحث الأوضاع العامة في البلاد بمختلف المجالات، والحوارات الجارية، والجهود المبذولة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية".

وأكد اللقاء "أهمية تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة التحديات، وإدامة استقرار البلاد، وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات بما يلبي تطلعات المواطنين".

ومطلع فبراير الجاري، قرر البرلمان العراقي، للمرة الثانية، تأجيل جلسة انتخاب رئيس للبلاد، في ظل خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، بشأن الاستحواذ على المنصب.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادةً الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني.

وتنص الفقرة "ب" من المادة 72 في الدستور العراقي على أنه "يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".

وكان البرلمان العراقي عقد أولى جلساته في 29 ديسمبر الماضي.

فيما تنص الفقرة "أ" من المادة 76 على أنه "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

وفي 24 يناير الماضي، أعلن "الإطار التنسيقي" ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2025.

و"الإطار التنسيقي" هو أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي بالعراق، ويؤدي الدور الرئيسي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.