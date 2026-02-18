معبر رفح البري يستقبل 21 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، 56 مصابا ومريضا ومرافقا لهم قادمين من قطاع غزة؛ للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقال مصدر مختص عند معبر رفح البري لـ"الشروق"، إنه تم إدخال فوج جديد من الأفراد الفلسطينيين المصابين والمرضى الفلسطينيين، وعددهم 21 فردا قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، ومعهم 35 مرافقا لهم.

وبلغ عدد المسافرين الفلسطينيين في الاتجاهين منذ 2 فبراير الماضي حتى أمس الثلاثاء 1032 فردا، منهم 580 فردا من المرضى والمصابين القادمين من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، و452 فردا غادروا الأراضي المصرية.