المغرب وجزر القمر تعلنان الخميس أول أيام رمضان

أعلنت كل من المغرب وجزر القمر، مساء الأربعاء، أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هـ، بعد ثبوت رؤية الهلال.

وقالت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في المغرب إن مراقبة هلال رمضان مساء الأربعاء أسفرت عن ثبوت رؤيته شرعا، ما يجعل الخميس أول أيام الشهر في المملكة.

بدورها، أعلنت دار الإفتاء في جزر القمر، في بيان، أن "يوم الخميس هو الأول من شهر رمضان لعام 1447".

وهنأت الشعب بحلول الشهر الفضيل، مضيفة: "مبارك عليكم الشهر الفضيل ووفقنا الله وإياكم لصيامه وقيامه وحسن طاعته، وتقبلها الله".

وكانت السعودية و11 دولة عربية أخرى أعلنت مساء الثلاثاء، أن يوم الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لسنة 1447 هجرية، فيما يبدأ الشهر في مصر و8 دول عربية أخرى الخميس، بينما تتحرى موريتانيا الهلال مساء اليوم الأربعاء.