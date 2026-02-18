الأمين العام المساعد للجامعة العربية يناقش مع سفير قطر تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية

التقى السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الأربعاء، السفير الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير قطر لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وتم تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، كما شملت المناقشات التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية على ضوء الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة على خلفية الحرب التدميرية الشاملة التي عاشها القطاع في السنتين الآخيرتين، وما خلفته من آثار معيشية وإنسانية كارثية وعلى ضوء الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الضفة الغربية بما في ذلك الخطوات والإجراءات الأخيرة، التي تستهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض كتجسيد عملي للضم والتوسع.



كما تم التأكيد على أن استمرار هذا النهج الإسرائيلي سيفاقم من حالة عدم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وتم بحث أوجه التعاون المختلفة بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية والمندوبية الدائمة لدولة قطر لدى الجامعة.