انتشار لقوات الإطفاء بمبنى البرلمان الألماني بعد الاشتباه في تسرب مادة خطرة

يشهد مبنى الرايشستاج الذي يضم البرلمان الألماني في برلين عملية انتشار يشارك فيها نحو 80 فردا من قوات الإطفاء.

وأفاد متحدث باسم قوات الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح اليوم الخميس بأن جهاز إنذار للغاز أطلق صفارة تحذير بعدما تسربت على الأرجح كمية ضئيلة من مادة خطرة.

وذكرت قوات الإطفاء أن البلاغ التلقائي ورد صباحا في حوالي الساعة 15ر5، مضيفة أنها تعمل حاليا على تقييم الخطورة. وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن فرق الطوارئ موجودة بالفعل في الغرفة التي صدر منها البلاغ، مضيفا أنه تم في الموقع إنشاء ما يعرف بنقطة التطهير لضمان سلامة عناصر الطوارئ.

ووفقا للمتحدث، تم العثور بالفعل على مادة تنظيف مركزة، وقال: "قد يكون من الممكن أن مادة تنظيف بجرعة مفرطة هي التي تسببت في إطلاق التحذير"، مضيفا أن ذلك لم يتم التحقق منه بشكل نهائي بعد.

وأدت العملية صباحا أيضا إلى قيود مرورية وتحويل مسارات بعض خطوط الحافلات التي تمر بمحاذاة مبنى الرايشستاج.