قال مسؤولو الإنقاذ في باكستان اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم، بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء وأصيب 14 آخرون بعد انفجار أسطوانة غاز في مبنى سكنى مؤلف من ثلاثة طوابق .

وذكرت قناة جيو الباكتسانية أن الانفجار وقع في الطابق الأول مساء أمس الأربعاء، مما تسبب في انهيار جزء من المبنى، حسبما قال مسؤولو الإنقاذ، وأضافوا إنه يتم استخدام جميع الموارد المتاحة في عملية البحث.

وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غازي، ربما من أسطوانة الغاز أو آلة لشفط الغاز.

ويعتقد أن شخصين مازالا أسفل الأنقاض. وقالت سلطات الإنقاذ إن الشوارع الضيقة حول المبنى تصعب من عملية الإنقاذ.

وطوقت الشرطة المنطقة، وشددت الإجراءات الأمنية مع استمرار جهود البحث.