ترامب يخيّر إيران: الاتفاق أو استخدام قاعدة دييغو جارسيا

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، خيّر فيها طهران بين عقد اتفاق مع واشنطن أو لجوء الأخيرة إلى استخدام قاعدة دييغو غارسيا، في إشارة إلى لجوء الولايات المتحدة للخيار العسكري.



وقال ترامب في منشور على منصته (تروث سوشال): "إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق فقد يكون من الضروري للولايات المتحدة استخدام قاعدة دييغو غارسيا".



وكان البيت الأبيض قد أوضح، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعود الإيرانيون بمزيد من التفاصيل خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه "تم إحراز بعض التقدم بشأن إيران"، مضيفا: "من الحكمة أن تُبرم إيران اتفاقا".

كما شدد على أن "الدبلوماسية هي خيار ترامب الأول في التعامل مع إيران".