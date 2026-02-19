أمن أسيوط يكشف غموض العثور على جثمان طفل وإصابة آخر بأرض زراعية

- المتهمان استدرجا المجني عليهما بدعوى شراء أسطوانات بوتاجاز وتعديا عليهما بسلاح أبيض بقصد السرقة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في كشف غموض واقعة العثور على جثمان طفل وإصابة آخر داخل قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة أبنوب، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاملين قاما باستدراج المجني عليهما بقصد السرقة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن العثور على جثمان طفل وآخر مصاب بأرض زراعية في نطاق محافظة أسيوط.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية الفحص والتحري، حيث تبين أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة أبنوب بلاغًا بالعثور على جثمان طفل وآخر مصاب، يعملان بائعي أسطوانات بوتاجاز متجولين، داخل قطعة أرض زراعية بدائرة المركز. وعُثر بجوارهما على عربة «كارو» محمّلة بعدد من أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى سكين عليها آثار دماء.

ومن خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاملان، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة المركز. وبحوزتهما عُثر على مبلغ مالي، ومركبة «تروسيكل» بدون لوحات معدنية، فضلًا عن هاتف محمول خاص بأحد المجني عليهما.





وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، حيث قاما باستدراج المجني عليهما إلى مكان العثور عليهما، بزعم رغبتهما في شراء أسطوانات بوتاجاز. وأضافا أنهما تعديا عليهما باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بمسرح الحادث، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر، واعتقادهما بوفاته.

كما أقرا باستيلائهما على هاتف محمول خاص بأحد المجني عليهما وعدد من أسطوانات البوتاجاز، ثم قاما بتحميلها على مركبة «التروسيكل» المضبوطة، وبيعها لأحد عملائهما سيئ النية، وهو تاجر أسطوانات بوتاجاز له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط التاجر المذكور، وبحوزته الأسطوانات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.