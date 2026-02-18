بزشكيان يتهم أوروبا وأمريكا وإسرائيل بمنع إيران من الاعتماد على نفسها

- خلال لقاء الرئيس الإيراني رواد أعمال في محافظة لورستان غربي البلاد

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستتجاوز مشكلاتها عبر الجهود المشتركة لرواد الأعمال والجامعات وجميع المؤسسات.

وشدد على أن أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل تحاول منع إيران من الاعتماد على نفسها، لكنه تعهد بالنجاح في ذلك.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقائه مع رواد أعمال في محافظة لورستان (غرب)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الأربعاء.

وقال بزشكيان، في كلمته: "أؤمن بأننا سنحل جميع المشكلات يدا بيد، أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل لا يريدون لنا أن نقف على أقدامنا، لكننا سنحقق ذلك، ولو تطلب الأمر دفع الثمن".

وأشار إلى أنه سيتابع شخصيا القضايا التي تُنقل إليه، مؤكدا أنهم يبذلون الجهود لخدمة الشعب، موضحا: "ما لم نقتلع الجذور، فلن نتمكن من وضع حد للامتيازات والفساد والتهريب".

وتأتي تصريحات بزشكيان عقب انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية.

وتصاعدت الضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق المظاهرات في إيران أواخر ديسمبر 2025، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

كما سعت الإدارة الأمريكية إلى طرح برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة على طاولة المفاوضات، إلا أن طهران أكدت مرارا أنها لن تتفاوض بشأن أي قضايا غير برنامجها النووي.