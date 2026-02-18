سلطات الاحتلال تفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة في سجون الاحتلال، في إطار عمليات التوغل والاجتياح البري التي استهدفت القطاع خلال الأشهر الماضية.

وأفادت مصادر محلية بوصول 10 أسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وقد بدت عليهم علامات التعذيب، بحسب وكالة سند.

وتفرج قوات الاحتلال الإسرائيلي عن عدد محدود من أسرى قطاع غزة، بين فترة وأخرى، حيث يصلوان للقطاع عبر الصليب الأحمر بحالة صحية سيئة ويعانون من أمراض ومشاكل صحية وأخرى نفسية لدى بعضهم، جراء الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى داخل السجون.

وتبقى هذه الإفراجات المحدودة بعيدة عن تلبية المطالب الإنسانية الملحة، في ظل تدهور الحالة الصحية للأسرى وغياب الرعاية الطبية الكافية داخل سجون الاحتلال، ما يعكس استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، بينهم أطفال ونساء، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن ظروف اعتقال صعبة، وحرمان من كل مقومات الحياة، ومنع الزيارات.