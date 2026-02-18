سوريا تبحث شطب اسمها من «اللائحة السوداء» لانتهاكات الأطفال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- خلال لقاء وزير العدل مظهر الويس مع المسئولة الأممية فانيسا فريزر

بحث وزير العدل السوري، مظهر الويس، الأربعاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فانيسا فريزر، سُبل تعزيز التعاون لشطب سوريا من اللائحة السوداء لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.

جاء ذلك خلال لقاء الطرفين في دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتناول اللقاء "دعم الجهود الرامية إلى حماية الأطفال وتحسين أوضاعهم، وتطوير آليات الحماية ورفع مستوى التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية".

ويأتي اللقاء في إطار "حرص وزارة العدل على تقديم صورة واقعية للإجراءات الوطنية المتخذة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم، وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للأطفال"، وفق سانا.

وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت سوريا على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال منذ عام 2021؛ بسبب ممارسات قوات النظام المخلوع وجرائمه.