وصلت ست حافلات تقل نحو 400 شخص من قاطني مخيم الهول الذي يضم عوائل عناصر داعش في ريف الحسكة، إلى مخيم مجهز قرب بلدة أخترين في ريف حلب الشمالي، في إطار خطة لنقل العائلات المتبقية من المخيم السوري.

وقال مسئول في منظمة "وحدة دعم الاستقرار"، محمد كنجو، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، إن الوحدة تشارك في استقبال العائلات بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية والعمل، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، موضحا أن عدد العائلات المنقولة يُقدّر بنحو 150 عائلة، معظم أفرادها من النساء والأطفال.

وذكر كنجو، أن الفرق المعنية قدّمت مساعدات طارئة شملت الغذاء والخبز ومياه الشرب، بالتوازي مع استكمال إجراءات تسجيل البيانات وتوجيه العائلات إلى أماكن إقامتها داخل المخيم.

وأضاف أن قافلة جديدة انطلقت باتجاه مخيم الهول لإجلاء دفعة أخرى من العائلات، يتوقع وصولها خلال اليومين المقبلين.

ويوم الأحد الماضي، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في سوريا، جونزالو فارجاس يوسا، إن السلطات السورية أبلغت المفوضية بخطة لنقل العائلات المتبقية في مخيم الهول بمحافظة الحسكة إلى مخيم آخر في مدينة أخترين بريف حلب.

وأضاف يوسا في منشور على حسابه في موقع "إكس" أن المفوضية على استعداد لتقديم الدعم للعائلات المزمع إجلاؤها من مخيم الهول، مشيراً إلى استمرار التعاون مع الحكومة السورية لدعم عودة وإعادة دمج السوريين الذين غادروا المخيم، إضافة إلى أولئك الذين ما يزالون يقيمون فيه.